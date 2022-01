Luiza desabafa sobre morte de Maurílio: 'Acreditei na melhora até o fim'

A cantora Luiza fez um post em homenagem ao parceiro de dupla Maurílio, que morreu na última semana, em Goiânia, aos 28 anos.

Na mensagem, Luiza relembra que completaria 7 anos de dupla com Maurílio na semana que vem. "Pedi tanto pra Deus te tirar com saúde dali, pra te abraçar, te pedir desculpas pelas inúmeras vezes que descontei minha TPM em você, pra sentir seu cheiro de roupa limpa com Invictus", escreveu. "Pedi pra que tudo fosse só uma piada sem graça da vida".

Luiza diz que acreditou até o final que Maurílio iria melhorar. "Tamanha a nossa ligação que eu senti você comigo, seu cheiro, sua presença, sua voz, tudo foi louco pra mim, e apesar de ter sido e estar sendo muito difícil, eu entendi muita coisa nesses últimos dias", continuou. "Que pena que as coisas mais valiosas da vida, a gente só aprende apanhando, e muito".

Ela continuou afirmando que está "muito perdida e com medo", pois nem lembra como era musicalmente antes de formar a dupla com Maurílio. "Mas te juro que independente do que eu for fazer da vida, eu vou levar você, sua voz, seus sonhos, seu olhar... Tudo comigo. Aqui dentro".

Ela agradeceu pelos anos que passaram juntos e disse ainda que vai cuidar da mãe e da esposa do cantor como puder. "Te amo demais! Vou te dando notícias, através das nossas conversas entre os nossos corações. Até a próxima vida", finalizou.

Morte

O cantor Maurílio morreu na tarde da quarta-feira (29), aos 28 anos, em um hospital de Goiânia. Ele estava internado com um tromboembolismo pulmonar. Um boletim médico divulgado mais cedo havia informado uma piora no estado de saúde do sertanejo.

Maurílio estava hospitalizado desde a madrugada do dia 15 de dezembro. Ele passou mal enquanto gravava o DVD de outra dupla sertaneja. Luiza o socorreu, ao lado do produtor da dupla.

Ele sofreu três paradas cardíacas e precisou ser sedado e internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A tromboembolia pulmonar é a obstrução dos vasos da artéria pulmonar, causando um coágulo que pode ir para outras partes do corpo, bloqueando o fluxo sanguíneo. Depois do episódio, Maurílio teve uma lesão renal e precisou de hemodiálise.