Luiza Trajano é a única brasileira na lista de 100 mais influentes da revista Time

A empresária Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração da Magazine Luiza, é a única brasileira na lista de 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Time. A relação foi divulgada nesta quarta-feira (15).

Luiza aparece no destaque da categoria Titãs, que traz profissionais que são considerados referência nas suas áreas. Ao lado dela, estão nomes como a autora de séries Shonda Rimes, a ginasta Simone Biles e o presidente da Apple, Tim Cook.

Tradicionalmente, a Time convida uma personalidade para escrever um texto sobre os destacados na lista. O texto sobre Luiza Trajano é assinado pelo ex-presidente Lula.

"Em um mundo de negócios ainda dominado por homens, a brasileira Luiza Trajano conseguiu transformar o Magazine Luiza, que começou como uma única loja em 1957, em um gigante do varejo de dezenas de bilhões. É uma grande conquista — uma entre muitas", diz o texto de Lula

O papel de Luiza no incentivo à vacinação contra covid-19 no Brasil também é destacado. Ela foi o nome à frente do Unidos Pela Vacina, movimento que buscou mobilizar a iniciativa privada para ajudar os governos a levar imunizantes e materiais necessários para vacinas às cidades do país.

Ela também é lider do Mulheres do Brasil, grupo que reúne mais de 95 mil participantes e luta por políticas pública e de negócios mais igualitárias.

"Em um mundo onde bilionários queimam fortunas em aventuras espaciais e iates, Luiza se dedica a um tipo diferente de odisseia. Ela assumiu o desafio de construir um gigante comercial e ao mesmo tempo construir um Brasil melhor", diz.