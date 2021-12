Luiza Trajano é única brasileira na lista das mulheres mais influentes do mundo

A empresária e presidente do conselho de administração do Magazine Luiza foi escolhida como uma das 25 mulheres mais influentes do mundo pelo jornal inglês Financial Times. Luiza Helena Trajano é a única brasileira da lista e está na categoria "Líderes".

“Uma das mulheres de negócios e líderes sociais mais notáveis do país, Trajano é uma inspiração para empreendedores em todos os lugares”, diz o Financial Times.

Segundo a publicação, a empresária não é particularmente conhecida fora do Brasil, mas deveria ser.

Em setembro, ela também apareceu como a única brasileira na lista de 100 pessoas mais influentes do mundo, dessa vez pela revista Time.

Trajano começou a trabalhar aos 17 anos na loja da família em Franca, interior de São Paulo, e transformou o negócio em uma das maiores potências do varejo da América Latina.

No perfil escrito por Gillian Tett, membro do conselho editorial do “Financial Times”, o jornal também destacou os esforços de Trajano em questões sociais envolvendo igualdade de gênero e raça e disse que o envolvimento da empresária nessas áreas é notável, sobretudo, em um país como o Brasil, com marcas profundas de desigualdade e com uma elite que parece viver “em uma bolha”.

A lista, elaborada por jornalistas do Financial Times de vários países, ex-mulheres do ano e leitores, também incluiu a atleta Naomi Osaka, a escritora Sally Rooney, Elisa Loncón Antileo, presidente da assembleia constituinte do Chile, Sviatlana Tsikhanouskaya, ativista política de Belarus, Chloé Zhao, cineasta chinesa e vencedora do Oscar, e a atriz Scarlett Johansson.