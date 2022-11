Lula, a covid e Flordelis

Lula discursa na Cop-27

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na tarde de quarta-feira (16), que o "Brasil está de volta" ao debate climático global, falou no desafio de enfrentar o aquecimento global em meio a múltiplas crises e destacou que "não existem dois planetas Terra". Em pronunciamento na área da Organização das Nações (ONU) da Cúpula do Clima (COP-27), em Sharm el-Sheik, no Egito, ele também cobrou mais ajuda financeira dos países desenvolvidos às nações vulneráveis no campo ambiental.

No dia seguinte, após a minuta da PEC da Transição ser entregue, Lula minimizou as variações do mercado financeiro, preocupado com a responsabilidade fiscal do novo governo. “Você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social e você não tira um centavo do sistema financeiro (…). Se eu falar isso, vai cair a bolsa, o dólar vai aumentar, paciência“. A fala contribuiu para a queda da bolsa e a alta do dólar.



Nova onda de covid chegou

Em todo o país, a semana foi de aumento súbito de casos positivos de covid. Em UPAs por toda a capital baiana se formaram filas para atendimento de pessoas com sintomas gripais. A taxa de ocupação de leitos de UTI do Hospital Espanhol teve aumento, chegando a 75% dos 40 disponíveis, informou a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) na quinta-feira (17). Os pontos de vacinação contra a covid-19 na modalidade drive-thru serão reativados em Salvador e a prefeitura preparou uma operação especial de vacinação para sábado (19). leia mais na pág. 6

Flordelis é condenada

A ex-deputada e pastora Flordelis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pelo homicídio do seu marido, o pastor Anderson do Carmo. O crime aconteceu em junho de 2019. Ela foi condenada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, além de uso de documento falso e associação criminosa armada. A Justiça também condenou a filha biológica de Flordelis, Simone dos Santos Rodrigues, a 31 anos e 4 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa armada.

Isabel, um ícone do esporte

A ex-jogadora de vôlei, Isabel Salgado, 62 anos, morreu na quarta-feira (16). Ela estava internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A ex-ponteira morreu após uma piora da síndrome aguda respiratória do adulto (SARA), uma condição clínica rara. A ex-atleta foi uma das pioneiras no vôlei de praia no início dos anos 90, após ter sido ícone das quadras entre 1980 (em Moscou) e 1984 (em Los Angeles), quando iniciou na modalidade no time do Flamengo.

Meme da semana

Novo dono do twitter, Elon Musk usou memes para fazer piada com o boato do fim da rede social devido à saída de centenas de funcionários, após ele dizer aos empregados para escolherem trabalhar duramente ou deixarem da companhia.

