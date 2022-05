Lula e Janja se casam em São Paulo: 'O amor venceu!'

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 76, e a socióloga Rosângela Silva, a Janja, 55, se casaram na noite desta quarta-feira (18), em São Paulo. Reservado a amigos e familiares mais próximos do casal, nem os convidados sabiam a localização exata do buffet, que só foi liberado na véspera do evento apenas para quem tinha o convite da festa.

Após cerimônia, Lula publicou em suas redes sociais uma foto de Janja vestida de noiva. "O amor venceu!", escreveu o ex-presidente na legenda.

A lista de convidados, com 200 pessoas, foi disputada - o ex-senador Eduardo Suplicy, por exemplo, foi um dos que ficaram de fora. Artistas como Chico Buarque e a esposa, Carol Proner; Gilberto Gil e Flora Gil; e Daniela Mercury e Malu Verçosa marcaram presença na festa. Outros famosos também estiveram no evento como o ex-BBB Gil do Vigor, acompanhado da mãe, o humorista Paulo Vieira e a cheg Bela Gil.

Este é o terceiro casamento de Lula. O casal mora junto desde 2019, quando assumiram publicamente o relacionamento, após Lula sair da prisão.

Janja usou um vestido assinado pela estilista Hêlo Rocha. O modelo escolhido foi longo, em organza na cor off white e coberto de bordados feitos por moradoras de Timbaúba dos Batistas, uma cidade da região do Seridó, sertão do Rio Grande do Norte. O vestido começou a ser produzido em janeiro.

A benção ao casal foi dada por dom Angélico Sândalo Bernardino, que conhece Lula desde os anos 1970.

Noite de núpcias

O casal escolheu o hotel Grand Mercure Ibirapuera, na Vila Clementino, Zona Sul de São Paulo para passar a primeira noite após a oficialização do casamento. O local é o mesmo que abrigou o lançamento da pré-candidatura de Lula para a disputa presidencial em outubro próximo.

Segundo o UOL, Janja esteve no hotel há algumas semanas para avaliar os quartos. Eles vão ocupar uma suíte nupcial, cujo preço mínimo é R$ 3 mil no hotel que cinco estrelas. O montante varia de acordo com “mimos” escolhidos pelos hóspedes.

O local também foi indicado pelo casal como hospedagem para os convidados que vivem fora de São Paulo.