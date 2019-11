Lula embarca para passeio em lancha no Corredor da Vitória

Ex-presidente em píer de prédio na Vitória (Foto: Alô Alô Bahia)

A passagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por Salvador não para de render. Nesta quinta-feira (14), depois de participar da reunião da Executiva Nacional do PT, no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande, o político foi visto chegando no prédio do senador e ex-governador Jaques Wagner, no Corredor da Vitória.

De lá, os dois seguiram para o píer do edifício, onde embarcaram em uma lancha. Um morador da região registrou o momento em que Lula estava no píer, a caminho do passeio, e publicou a imagem (ver abaixo) nas redes sociais, disseminada por outros moradores.

Lula é esperado, domingo, em Recife (PE), para participar do festival Lula Livre.

Fachada do edifício que Jaques Wagner mora, na Vitória (Foto: Evandro Veiga/Arquivo CORREIO)

