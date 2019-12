Lula joga futebol com Chico Buarque em campo do MST em SP

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou a tarde de domingo jogando uma partida de futebol ao lado de amigos e correligionários. O jogo aconteceu em um campo do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) no interior paulista que havia sido inaugurado meses antes de ser preso.

Solto há mais de um mês da sede da Superintendência da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba, Lula jogou no time "Amigos de Lula e Chico Buarque", que contou ainda com a participação dos petistas Fernando Haddad, Eduardo Suplicy e do cantor Chico César.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

"Espero que os fortes zagueiros do MST deixem o Lula livre", brincou Chico Buarque antes do jogo, em uma referência à expressão Lula Livre, dita com frequência em ambientes públicos enquanto o ex-presidente esteve preso.

Do árbitro à arquibancada, o local estava repleto de personalidades da esquerda brasileira. Vestindo a camisa 13, Lula abriu o placar da partida com cobrança de falta encenada. Por ter tirado a camisa na comemoração, levou um cartão amarelo do jornalista e sociólogo Juca Kfouri, que apitava a partida.

No time "Amigos do MST" jogaram o músico Renato Braz e a atriz e líder de movimento de moradia Preta Ferreira. Antes de entrar em campo, Lula chegou a comentar: "Eu não sei se a gente vai ter um gesto de solidariedade e deixar o time dos sem terra ganhar".

O time do MST empatou com um gol do músico Nilton Tato, que recebeu a bola do presidente nacional do Psol Juliano Medeiros. Mas Chico Buarque, que estava em campo desde o começo da partida, fez o gol da vitória de seu time ao final do jogo.