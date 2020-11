Lula será vizinho de Emílio Odebrecht em condomínio de Lauro de Freitas, diz coluna

O ex-presidente Lula será vizinho de Emílio Odebrecht, segundo informação do colunista Guilherme Amado, da revista Época. Ele alugou uma casa no condomínio Busca Vida, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, onde mora Odebrecht.

Ainda segundo o colunista, Odebrecht é dono de alguns imóveis no condomínio, que fica já perto da divisa com Camaçari. Ele não é proprietário, contudo, da casa alugada ao petista.

A casa de Lula tem dois andares e quatro quartos, área de lazer para churrasco e uma piscina. O imóvel é espaço, mas não especialmente luxuoso, segundo pessoas que o conhecem.

Lula deve vir para a Bahia com a companheira, Janja. A expectativa é ele esteja com a mudança feita até o fim do ano e curta as festas de Natal e Ano Novo na nova moradia.