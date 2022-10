Lula tem 49% e Bolsonaro tem 44% no segundo turno, diz Datafolha

Uma nova pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (7) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 49% das intenções de votos no segundo turno, frente a 44% das intenções de voto para o presidente Jair Bolsonaro (PL). O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo e é o primeiro do instituto depois do primeiro turno.

O levantamento mostra ainda que 6% das pessoas optariam por votar branco ou nulo, se a eleição fosse hoje, e 2% não sabem ou não responderam.

Considerando os votos válidos, que é o levado em conta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula tem 53% e Bolsonaro tem 47%.

No primeiro turno, Lula recebeu 48,4% dos votos e Bolsonaro teve 43,%. Agora, os dois voltam a se enfrentar no dia 30 de outubro.