Lula tem 62% dos votos contra 19% de Bolsonaro na Bahia, diz Genial/Quaest

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa eleitoral na Bahia, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (14). O petista aparece com 62% contra 19% do presidente Jair Bolsonaro (PL) em primeiro turno. Ciro Gomes (PDT) vem em terceiro, com 5%, seguido de André Janones (Avante), que soma 2%.

Simone Tebet (MDB) e Vera Lúcia (PSTU) possuem 1% cada. Luciano Bivar (União Brasil), Eymael (DC) e Sofia Manzano (PCB) não pontuaram. Indecisos somam 4%. Brancos, nulos ou que não pretendem votar, 5%.

Lula amplia a vantagem contra Bolsonaro no segundo turno. O ex-presidente chega a 69% contra 21% do chefe do Executivo.

A pesquisa ainda mediu a percepção dos baianos sobre o governo federal. Para 56% dos entrevistados, a avaliação é negativa. Outros 23% consideram a gestão regular, enquanto 19% fazem análise positiva da administração Bolsonaro. Para 73% dos entrevistados, o presidente não merece ser reeleito. Outros 23% acham que Bolsonaro deve receber um novo mandato. Não souberam ou não responderam somam 3%.

A pesquisa ouviu 1.140 pessoas, de forma presencial, entre os dias 9 e 12 de julho. O levantamento tem margem de erro de 2,9 pontos porcentuais e foi registrado sob o número BR-03140/2022.