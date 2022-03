Lula vem à Bahia para lançar chapa do PT no estado

O ex-presidente Lula virá à Bahia para lançar a chapa do PT no estado no próximo dia 31. O evento será realizado no Wet, localizado na Avenida Paralela, em Salvador.

O nome escolhido para o governo é o do secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues. No senado, Otto Alencar, do PSD, buscará mais oito anos no Parlamento.

Ainda não foi definido o candidato a vice do grupo governista, que trabalha com nomes de deputados e outras lideranças para preencher o posto.



