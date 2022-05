Lula vira prioridade do PT na Bahia após avanço de Bolsonaro em São Paulo

Alertados pela cúpula do PT de que São Paulo se tornou o novo fator de risco no duelo contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), líderes do partido escalados para tocar a campanha do ex-presidente Lula na Bahia foram orientados a priorizar a sucessão nacional. Agora, a ordem é impedir perdas no maior reduto lulista do Nordeste e frear eventuais avanços do rival no estado. A determinação tem origem em recentes pesquisas que indicam curva de alta do presidente e estagnação do petista no eleitorado paulista. Na última, divulgada ontem pelo Instituto Paraná, Bolsonaro somou oito pontos a mais em relação à sondagem de abril, saltando de 31% para 39,1%. Já Lula oscilou de 34,1% para 35%, dentro da margem de erro de 2,3%.

Lei da inércia

Para completar, a pesquisa inclui João Doria (PSDB), pois a coleta de dados começou antes que o ex-governador desistisse da candidatura. Com Doria fora do páreo, os 3,9% obtidos por ele em São Paulo, segundo o levantamento, tendem a migrar em peso para Bolsonaro, pela afinidade entre o eleitor do tucano e a direita.

Contenção de danos

Diante da marcha ascendente de Bolsonaro no mais numeroso colégio eleitoral do país, a Bahia ganhou extrema importância na estratégia de Lula, afirmam cardeais do PT no estado. Em número de votos, cada ponto percentual dos paulistas equivale a três dos baianos. Com isso, qualquer redução em bases onde o ex-presidente tem domínio expressivo amplia o nível de perigo para o petista. Daí a determinação de concentrar esforços na corrida presidencial, evitar desgastes com potenciais aliados de Lula que aderiram à oposição na disputa pelo governo estadual e colocar todo o resto em segundo plano.

Puxador de bloco

Embora novato na Câmara Municipal de Salvador, o vereador Emerson Penalva é a grande aposta do PDT para alavancar demais candidatos a deputado estadual da sigla na batalha por uma vaga na Assembleia Legislativa. Filiado à legenda em março, durante a janela de trocas partidárias, Penalva costurou apoios em cidades importantes, sobretudo em Salvador, RMS e Litoral Norte, e está com negociações avançadas em municípios do Sudoeste e da Região do Sisal. A expectativa dos dirigentes pedetistas é a de que ele ajude a eleger mais um ou dois companheiros de chapa.

Parada dura

Alvo de investigação interna aberta pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), o ex-delegado-geral da Civil Bernardino Brito Filho terá dificuldades para se livrar de penas severas por fornecer documentação a um auxiliar denunciado como falso policial. Isso porque a SSP colocou um trio casca-grossa à frente do processo administrativo disciplinar instaurado para apurar o caso: os delegados Gilson Prata, Fernanda Porfírio e Edmilson Nunes, que chefiou a corporação de 2005 a 2007. Em pouco tempo, a equipe descobriu diversas identidades funcionais da polícia emitidas por Brito Filho de forma fraudulenta.

Fumaça no ar

No quartel-general da Operação Faroeste em Brasília, espera-se para breve decisões indigestas do Superior Tribunal de Justiça contra magistrados da Bahia implicados na venda de sentenças e grilagem de terras.