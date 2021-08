Lumena defende Karol Conká após post de Camilla: 'Quer a gente na fogueira?'

O BBB21 acabou há alguns meses, mas continua movimentando os ex-participantes. Na terça-feira (3), a finalista Camilla de Lucas relembrou alguns momentos de tensão na casa, como as brigas de Karol Conká com Carla Diaz, compartilhando trecho da cena no Twitter. A atitude irritou ex-colegas de casa da influiencer.

"Na segunda semana que eu vi o caos, entrei no meu retiro espiritual e me acalmei total. Se eu continuasse com essa energia aqui não ia aguentar mais três dias. Agora vocês entendem porque fiquei calminha! (risos) Esse meme é tudo", escreveu Camilla de Lucas ao compartilhar o vídeo em que Karol Conká aparece aos gritos: "Eu não sou Chiquititas", postou.

Logo depois, Karol fez um post que foi considerado uma indireta. "Meu bem… já estamos em agosto. Siga em paz", escreveu a cantora, sem citar Camilla.

Concordo tbm Lu, e tem participante que aqui fora continua curtindo comentários que estão incitando ódio em outros participantes. É bom pontuar isso! — Camilla de Lucas (@camilladelucas) August 4, 2021

Já a baiana Lumena foi mais direta, ainda que também não tenha citado Camilla. ""A gente já está em agosto e ver participante reviver cenas que adoecem e contribuem com a propagação de mais ódio é um soco no estômago. Eu e Karol, a gente já pagou por todos os nossos erros", escreveu a psicóloga.

Ela questionou o que mais as pessoas esperam dela e de Karol. "Eu sou a participante com menos seguidores da edição e tenho consciência que isso foi reflexo da minha participação e ok. Mas, acordar vendo notícia de um menino vítima de linchamento na internet e ver BBB levantando pauta de cancelamento dar vontade de desistir. O que falta agora? Quer a gente na fogueira?", perguntou.

Camilla de Lucas entendeu que era recado para ela e respondeu. "Concordo também, Lu. E tem participante que aqui fora continua curtindo comentários que estão incitando ódio em outros participantes. É bom pontuar isso!", disse, em referência à própria Lumena.

Depois, Camilla fez ainda um comentário afirmando que fez o post para falar de si mesma, e não de ninguém. "O post é EU CRITICANDO a minha ENERGIA! Falando de mim mesma. Não culpe e não jogue a responsabilidade das suas atitudes sobre mim. O que realmente me interessa é mandar msg pra participante que tá tendo fala distorcida na internet e ajudando com posso. No mais beijinhos!".