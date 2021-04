Lumena, do BBB 21, surge irreconhecível e surpreende web antes de trocar megahair

Um dos pontos marcantes do visual de Lumena durante o Big Brother Brasil 21 (BBB) foram suas longas madeixas. Por isso a web se surpreendeu ao ver a baiana de cabelos curtos durante o processo de troca do megahair.

A ex-sister ainda não tinha dado um retoque no cabelo após a eliminação no "big dos bigs", e agora, durante a troca, colocou 500 gramas de cabelo no método trançado.

As fotos publicadas chocaram muita gente, que acreditava que os cabelos longos eram dela naturalmente. "Morria e não sabia que era mega", apontou uma seguidora.

Após a reação do público, a baiana falou sobre o megahair e autoestima em seu perfil no Instagram. Leia o relato:

"A minha relação com o megahair vem de longas datas. Aos 15 anos, eu estava prestes a viver o tão sonhado baile que toda menina espera em sua jornada adolescente.

Minha mãe, Dona Conça, me presenteou com um cabelo cacheado de 60 centímetros, uma lente verde e 3 vestidos de princesa. O cabelo e a lente por pura insistência minha, afinal, eu queria parecer uma princesa da Disney. A pele negra, já me distanciava desse desejo, mas os cabelos e os olhos verdes, minimamente, já serviriam para me aproximar desse ideal.

Com cabelos longos, sedosos, cacheados e um olhar esverdeado encantador, aos olhos de todos os meus convidados, eu estava linda!

Comemorei os meus 15 anos com muita dança e muito pagodão.

Na escola, as humilhações diminuiriam, dando espaço para elogios voltados ao meu novo cabelo. Desde então, novos capítulos se iniciavam na minha vida: elogios, olhares de encantamento, um reforçamento positivo (a galera do behaviorismo vai me matar, risos) se fez presente na minha relação com o megahair. Hoje, me sinto livre para usar o cabelo que quiser!".