Lupi inclui vice-prefeita de Salvador na lista de nomes para chapa de Ciro

Principal cacique pedetista, o ex-ministro Carlos Lupi reagiu positivamente à indicação da vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (PDT), para a vaga de vice na chapa encabeçada por Ciro Gomes na corrida presidencial, feita pelo deputado federal Félix Mendonça Júnior, presidente estadual da sigla. Até então, a hipótese de lançar Ana Paula para a dobradinha com Ciro sequer era cogitada por Lupi, para quem a vice-prefeita estava legalmente impedida de concorrer por não ter se desincompatibilizado do cargo de secretária municipal de Governo. "Quando avisei a Lupi que ela havia deixado o posto dentro do prazo exigido por lei, ele incluiu seu nome na lista de possibilidades", disse Félix.

Ligação de pontos

A saída de Ana Paula do alto escalão do Thomé de Souza ocorreu sem alarde e, segundo Félix, é prova de que ela queria estar livre para concorrer a algum cargo majoritário. Como não precisa renunciar ao cargo de vice para se candidatar, bastava ser exonerada do secretariado do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Segunda via

Após a imprensa noticiar a indicação de Ana Paula para compor a chapa de Ciro, ganhou espaço a tese de que ela também faz parte da relação de prováveis concorrentes ao lugar de vice do pré-candidato da União Brasil ao governo do estado, o ex-prefeito ACM Neto. As especulações, avaliou Félix, não são desprovidas de sentido, já que ter uma mulher como companheira de chapa está entre as alternativas cogitadas por Neto. "Além de representar a ala feminina da política, Ana Paula tem a total confiança de Neto, integra um partido aliado, dialoga bem com lideranças comunitárias, é bem articulada e vem conquistando terreno junto ao eleitorado, sobretudo, nas camadas mais populares de Salvador", elogia Félix.

Análise de prognóstico

Embora elogiem o perfil da vice-prefeita e a considerem um quadro capaz de agregar valor à campanha de ACM Neto, líderes políticos ligados ao círculo mais próximo do pré-candidato da União Brasil consideram mínimas as chances de que ela seja escolhida para o posto. A tendência de que uma mulher ocupe a vice de Neto alcançou o topo da bolsa de apostas formada por cardeais da oposição, mas a maioria deles ainda acha que o Republicanos, e não o PDT, ficará com a vaga.

Plano B

Caso perca a reeleição para a Câmara, o deputado federal Paulo Magalhães (PSD) tem a promessa do governador Rui Costa (PT) de que será nomeado por ele para o Tribunal de Contas dos Municípios, na cadeira aberta em 25 de maio com a aposentadoria do conselheiro Raimundo Moreira. O TCM, segundo aliados do parlamentar, seria a compensação pela lealdade dele a Rui, cuja taxa supera até mesmo a de deputados petistas.

Porta aberta

Aos 69 anos, Paulo Magalhães já tinha desistido do desejo de encerrar a carreira como conselheiro do TCM. Mas a chamada "PEC da Bengala", aprovada em maio, ampliou de 65 para 70 anos o limite máximo de ingresso em tribunais superiores e cortes de contas, abrindo as portas para ele.