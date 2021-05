Lupin: Netflix divulga trailer inédito da parte 2 e data de estreia

Os fãs de Lupin podem ficar tranquilos, pois novos episódios da série vão chegar à Netflix muito em breve. Nesta terça-feira (11), a gigante do streaming divulgou um trailer inédito para a parte 2 da produção, além da data de estreia dos próximos cinco episódios.

O ladrão de casaca vivido por Omar Sy, inspirado diretamente no personagem clássico de Maurice Leblanc retorna daqui a exatamente um mês, em 11 de junho, uma sexta-feira. Ao que tudo indica, a 2ª parte da série será focada ainda mais nas tensões envoltas no plano apresentado anteriormente por Assane Diop.

De acordo com a descrição oficial da produção, a busca por vingança do personagem contra Hubert Pellegrini (Hervé Pierre) despedaçou sua família. Em um grandioso impasse, ele agora precisa arquitetar um novo plano para conseguir atingir seus objetivos, mesmo que isso signifique se colocar em perigo.

Além de Omar Sy, no papel do protagonista, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab também estão no elenco.