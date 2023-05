Lutador ex-UFC é atropelado por ônibus no Rio e morre aos 29 anos

O mundo do MMA está de luto. O lutador Felipe "Cabocão" Colares morreu na manhã desta segunda-feira (1º), aos 29 anos. Ele estava voltando de um treino quando foi atropelado por um ônibus na Avenida das Américas, no Rio de Janeiro. O atleta deixa a esposa, Jaqueline, e um filho de dez meses.

Segundo o treinador de Cabocão, Rodrigo Babi, ao site Combate, ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros em estado grave. Mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital Rocha Faria. O lutador era natural de Macapá, no Amapá, mas morava no Rio de Janeiro, onde treinava na equipe Team Nogueira.

Com um cartel de 11 vitórias e quatro derrotas no MMA, Cabocão foi campeão peso-pena do Jungle Fight em 2017. Ele ainda fez seis lutas no UFC, entre 2019 e 2022. Esse ano, estreou com vitória no evento europeu Ares FC, e vivia a expectativa de disputar o cinturão no segundo semestre.