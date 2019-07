Lutadores de jiu-jitsu são presos por arrombar carros em Vilas do Atlântico

Dois lutadores de jiu-jitsu foram presos nesta quarta-feira (24), em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), acusados de praticar uma série de arrombamentos de carros em Vilas do Atlântico. A dupla foi apresentada pela polícia na manhã desta sexta-feira (26), na 23ª Delegacia (Lauro de Freitas).

Segundo a polícia, os criminosos são os alagoanos Valtervam da Silva Oliveira, 31 anos, e Leonardo Alves Leite, 30. Eles usavam dois equipamentos semelhantes a um controle remoto, que embaralham os sinais eletromagnéticos do alarme e impedem que o veículo seja trancado – alguns modelos conseguem, inclusive, copiar o código de segurança da chave. Quando o proprietário se afastava, os ladrões entravam rapidamente no carro e levavam os pertences.

Dupla usava dispositivo para abrir carros (Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

Valtervam e Leonardo, que já respondem por roubo em Alagoas, estavam hospedados em um hotel no bairro de Pituaçu, em Salvador. A polícia disse que eles já estiveram na Bahia outra duas vezes e que fazem parte de uma quadrilha que age aqui e em Maceió (AL).

“Ambos confessaram o crime tranquilamente. Disseram que se conheceram praticando jiu-jitsu lá em Alagoas. Um deles disse que conhecia um dos três homens presos na semana passada pela mesma prática de crime, em Maceió. Já entramos em contato com a polícia de lá”, disse o delegado Joelson Reis, titular da 23ª Delegacia.

Em uma semana na Bahia, os dois arrombaram quatro carros em Vilas do Atlântico. Eles foram surpreendidos pela polícia na Estrada do Coco, quando tinham acabado de passar pela entrada do aeroporto. “Na investigação, descobrimos que eles alugaram um carro lá em Maceió, vieram para cá e se hospedaram em Pituaçu. Então, monitoramos e abordamos. Conduzimos os dois para a delegacia, onde as vítimas reconheceram os produtos roubados. Antes da audiência de custódia, a justiça decretou a prisão deles”, explicou o delegado.

A polícia ainda não fez o levantamento do valor exato do prejuízo que as vítimas tiveram. “Ainda não dá para mensurar, porque eles faziam o furto e iam para Alagoas, onde alguém comprava o que eles levavam. Eles tinham acabado de sair da Bahia, quando resolveram voltar esta última vez, ocasião em que foram presos. Uma das vítimas disse que havia deixado R$ 40 mil dentro do porta-luvas do carro”, disse o delegado.

Com os criminosos foram apreendidas malas cheias roupas e cédulas de moedas estrangeiras, como dólar e euro. Eles respondem pelo crime de furto qualificado.