Luva de Pedreiro compartilha foto de mansão nova: 'Liberdade'

O influencer Luva de Pedreiro compartilhou, nesta segunda-feira (4), foto da mansão para onde se mudou em Recife, comemorando a conquista com os 16 milhões de seguidores.

"Na minha nova casa só existe uma regra: liberdade. E daqui pra frente ninguém mais vai me calar!", diz legenda.

O baiano também aproveitou a postagem para comentar sua felicidade por poder facilitar a vida dos pais. "Hoje estou podendo dar conforto para os meus pais, retribuir a luta deles de todos esses anos de batalha", disse.

Ele recebeu a chave da nova mansão na última terça (28), após ter uma mudança no controle da sua carreira, agora comandada, dentre outros nomes, pelo empresário Falcão, um dos maiores nomes da história do futsal.

Na legenda, o influenciador agradeceu o apoio recebido após os problemas que teve com o ex-empresário, Allan de Jesus.

"Obrigado pelo apoio de todos durante esses dias difíceis, vocês são minha tropa, fazem parte de todas as minhas conquistas e sempre vão fazer, sem vocês o cara da Luva de Pedreiro não existe. Jamais vão calar nossa voz, somos INCALAVEIS (sic). RECEBA!❤️".

Leia mais: Luva de Pedreiro terá que dar 30% de novos contratos a Allan Jesus

Nova fase

A gestão da carreira de Luva de Pedreiro preocupou fãs desde que o jovem baiano fez um live no Instagram anunciando uma pausa na gravação dos vídeos. Isso fez com que o seu então empresário explicasse, no dia 23 de junho, que alguns contratos de publicidade ainda não foram pagos ao influenciador.

A live foi feita no dia 19 de junho. Nela, o jovem se mostrou irritado com as cobranças que estava recebendo. "Esses dias aí eu não posto vídeo não. Vou ficar uns tempos aí... Tá ligado? Sem postar vídeo. Eu vou esfriar a cabeça, pô! Ficam enchendo o saco do cara. Pô. Seguir essa p... é sozinho. Deus e meus fãs, mano. Fod... o resto é o resto", disse.

O jovem também acusou o empresário de bloquear o seu acesso às contas do TikTok e WhatsApp, ao que Allan de Jesus publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que é honesto e vai provar sua inocência. "Se for provado que roubei R$ 1 que eu pague. Tenho nome a zelar, tenho família e entrego para a Justiça divina e dos homens para que tudo se resolva. Vou provar a verdade dos meus atos", afirmou.