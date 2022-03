Luva de Pedreiro faz 1ª viagem de avião e é recebido pelo Vasco

Iran Ferreira, o famoso 'Luva de Pedreiro', está realmente voando alto. O baiano de Quijingue fez sua primeira viagem de avião nesta segunda-feira (21) e seu destino foi o Rio de Janeiro, onde foi recebido pelo Vasco, seu clube do coração.

E a agenda do torcedor estrela já está cheia. Recebido pelo clube com uma camisa autografada por todo o elenco, Iran gravou uma participação no primeiro episódio do novo podcast do Vasco, o "Fala Vascão", que vai ao ar na quarta (23), às 19h, no canal do Youtube Vasco TV. Ele ainda deve conhecer o São Januário, o centro de treinamento Moacyr Barbosa e se encontrar com os jogadores.

Estes últimos dias representaram muitas "primeiras vezes" para o o jovem de 20 anos, que além de entrar em um avião pela primeira vez na vida, também pôde viver a experiência conhecer a praia e comer pizza, batata-frita e pudim.

Fenômeno mundial

"RECEBA!". Essa palavra, que pode até ser curta, está sendo repercutida no mundo inteiro após um jovem, de apenas 20 anos, viralizar com vídeos humorados de futebol. Iran Ferreira, morador do interior da Bahia, ganhou o apelido de "Luva de Pedreiro" e está crescendo cada vez mais na internet.

O jovem está fazendo sucesso nas redes sociais, principalmente no "TikTok", onde já soma mais de 9,5 milhões de seguidores. Já no Instagram, ele bateu a marca de 6 milhões.

A repercussão é tão grande, que influenciadores famosos, jogadores de futebol e até clubes nacionais e internacionais se renderam ao carisma e humor de Luva de Pedreiro.