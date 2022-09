Luva de Pedreiro terá de pagar mais de R$ 5 milhões para Allan Jesus

Depois de anunciar que vai interromper sua carreira, o influenciador Iran Santana, mais conhecido como Luva de Pedreiro, ainda tem uma dívida altíssima com o ex-empresário, Allan Jesus. No processo, o baiano terá de depositar valores mensais até que atinjam os R$ 5,2 milhões de multa rescisória pelo rompimento de contrato.

De acordo com informações do UOL Esportes, Luva recebeu, em julho e agosto deste ano, cerca de R$ 257 mil, realizando os repasses mensais que correspondem a 30% dos ganhos. O valor de R$ 103 mil, remetidos pelo próprio Allan, foi enviado após trabalhos com a Amazon Prime. Outra parte foi do "salário" pago pelo atual empresário, Falcão.

Além da Amazon, Luva também teve contrato com a Pepsi e, com o gestor atual, Falcão, o influenciador fechou com a Adidas por 18 meses, conseguindo gravar comerciais. No vídeo, em que alega que deixará a vida de influenciador, Luva comentou que vai cumprir todos os compromissos já programados pelas empresas.

A ação corre na Justiça e o ex-empresário sugeriu R$ 20 milhões como indenização, mas foi reduzido em processo que corre no Rio de Janeiro.