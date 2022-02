Machucado, Rodallega vira dúvida no Bahia para jogo com o Fortaleza

O Bahia que vai enfrentar o Fortaleza, neste sábado (19), às 17h45, no estádio Castelão, pela Copa do Nordeste, pode ter mais de um desfalque importante.

Depois de perder o zagueiro Luiz Otávio, que foi expulso no empate por 1x1 com o CSA, o tricolor ainda não sabe se terá o atacante Hugo Rodallega na partida que será disputada na capital cearense.

O colombiano sofreu uma entorse no tornozelo durante o duelo com os alagoanos, na Fonte Nova, e está como dúvida para o confronto. Foi de Rodallega o gol que impediu a derrota do Esquadrão para o CSA, mas o atacante praticamente não comemorou já que logo após o tento ele saiu mancando e desabou no gramado.

"Sobre a lesão, a gente se preocupou muito achando que seria muscular, mas foi uma lesão no tornozelo, foi uma entorse, mais que isso não sei. O DM vai avaliar e passar para gente", explicou o técnico Guto Ferreira logo após o jogo.

O jogador iniciou o tratamento e vai ser avaliado pelo departamento médico para saber se terá condições de jogo. Vale destacar que o colombiano é o artilheiro da Copa do Nordeste, com quatro gols.

Se Rodallega não puder atuar, o Bahia tem como opções no elenco os atacantes Ronaldo e Marcelo Ryan. Uma outra alternativa seria atuar com Marcelo Cirino como jogador de referência. Ele já fez a função em algumas partidas do tricolor.