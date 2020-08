Machucados, Alisson Farias e Vico desfalcam o Vitória

Desaques do Vitória na temporada, Alisson Farias e Vico vão desfalcar o time contra a Ponte Preta. Ambos machucaram a coxa durante o empate sem gols com o Figueirense, na terça-feira (11), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e foram vetados pelos médicos.

Por isso, os atacantes não seguiram viagem com a delegação nesta quarta-feira (12) para Campinas, onde o Leão fará o segundo jogo fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro, sexta-feira (14), às 20h30, contra a Macaca, no estádio Moisés Lucarelli. Eles retornaram para Salvador e irão intensificar o tratamento na Toca do Leão.

Com as baixas, o técnico Bruno Pivetti convocou Eron. O prata da casa é o vice-artilheiro do Vitória na temporada, com quatro gols marcados, e irá se juntar à delegação em Campinas.

Os jogadores rubro-negros que não atuaram contra o Figueirense e os que foram aproveitados apenas no decorrer do jogo treinaram na manhã desta quarta-feira na academia do hotel que estavam hospedados em Florianópolis. Todo o grupo treinará na tarde de quinta-feira (13), em Campinas, em local a ser definido.