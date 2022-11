Macunaíma ganha pela primeira vez versão comercial no Brasil ilustrada por Carybé

(Reprodução)

Ilustração de Carybé para o livro Macunaíma

Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, romance modernista listado entre os mais importantes da literatura brasileira, escrito por Mário de Andrade, ganha pela primeira vez no Brasil uma versão comercial ilustrada por Carybé. A obra, que é uma verdadeira rapsódia das tradições orais e folclóricas da cultura brasileira, será lançada nesta sexta-feira (4), às 11h, no Café da Fundação Casa de Jorge Amado, no Pelourinho. O livro, editado pela Oxum Casa de Arte, vem com 44 ilustrações originalmente feitas a nanquim pelo artista em 1943, e será vendido no dia do lançamento e depois pelo canal virtual macunaima@oxumarte.com.br.

(Correio)

Gabriel Bernabó está à frente dos projetos de Carybé

Colecionadores

Desde que foi lançada (1937) a obra só teve duas edições ilustradas por Carybé: uma comemorativa dos 20 anos de publicação do original, em 1957, com 150 exemplares que ficou restrita a colecionadores e outra em 1979, editada pela USP, com pouquíssimos exemplares que também foi limitada. Desde que criou o Instituto Carybé, ao lado da Mãe, Solange Carybé, Gabriel Bernabó, neto do artista, perseguia o sonho de reeditar comercialmente a obra que chegou a ter uma tradução para o espanhol feita pelo avô, que acabou se perdendo pelo caminho e que nunca foi publicada.

Edição especial

Agora, a obra, que ganhou recentemente uma edição com as ilustrações (que foram também ampliadas para uma exposição em cartaz no Peru até dezembro próximo), feita pela Embaixada do Brasil naquele país, como material de apoio ao ensino da língua portuguesa no Centro Cultural Brasil - Peru, em Lima, enfim poderá ser adquirida pelo público brasileiro a um custo de R$ 85,00, numa edição primorosa cujo editor e autor da preparação dos textos e do projeto gráfico é o próprio Gabriel Bernabó.

(Divulgação)

Euclides Penedo Borges, enólogo e produtor

Vinhos

Euclides Penedo Borges e Juan Manuel González, da vinícola Penedo Borges Bodega Boutique, serão os anfitriões do almoço de apresentação do Selección de Parcelas Chardonnay 2021 e da nova safra do Icono Edición Aniversario 2018, no próximo dia 9 de novembro, no Chez Bernard. O chef Laurent Rezette assina o cardápio que será degustado por convidados especiais de Veronica e Ademar Lemos, os donos do restaurante, e de Soraya Batista, representante da Penedo Borges na Bahia.

(Divulgação)

Carlos Vergara vai expor em Paulo Darzé

Galeria

A Paulo Darzé Galeria ganha um novo espaço expositivo no terceiro andar de sua sede na Vitória. O salão será inaugurado no próximo dia 8 de novembro, às 20 horas, com a mostra Alvorada, do artista baiano Anderson AC., um dos novos nomes da arte contemporânea No mesmo dia, no primeiro andar, o galerista apresenta também a mostra Pinturas Recentes, de Carlos Vergara.

(Divulgação)

Obras de Carol Sousa estão na Casa Cor Bahia

Arte

Após abrir seu ateliê para convidados, onde compartilha seu acervo de mais de 200 obras, e de fazer sua primeira exposição individual, a artista e empresária, Carol Sousa está expondo seu trabalho na Casa Cor Bahia, no ambiente assinado pelo arquiteto Marcio David, que apresenta uma proposta de home office. A mostra fica em em cartaz até 4 de dezembro, no Horto Florestal.

(Divulgação)

Felipe Havok celebra um ano do site Muito Gourmet

Gastronomia

O publicitário Felipe Havok está festejando um ano do site MuitoGourmet que une gastronomia cultura, turismo e arte. A proposta da plataforma, que ele expande para suas redes sociais, é inspirar baianos e turistas a descobrirem novos sabores e explorar novos lugares na boa terra. Vale ressaltar que o espaço está criando um clube gourmet para assinantes que ganharão descontos especiais em alguns restaurantes.

(Divulgação)

Fabrício Boliveira está no elenco de Mugunzá

Cinema

Depois de estrear em São Paulo, o filme baiano Mugunzá terá a primeira exibição para o público local nos dias 7 de novembro, em Salvador, e 8 de novembro, em Cachoeira, como parte da programação do Festival Internacional Panorama Coisa de Cinema. Dirigido por Ary Rosa e Glenda Nicácio, da Rosza Filmes - produtora com sede em Cachoeira - e com Arlete Dias e Fabrício Boliveira em cena, o longa-musical conta a história de uma mulher que perdeu seu amor, sua dignidade e seus sonhos, e resolve buscar justiça.

(Divulgação)

Gastão Neto dirige a série documental Bahia da Fé ao Profano

Bahia da Fé ao Profano

A série documental Bahia da Fé ao Profano, dirigida pelo cineasta e jornalista Gastão Netto, dividida em seis episódios, terá o primeiro deles, A Festa da Boa Morte, exibido hoje (1), às 20h, na TVE Bahia. Já em dezembro, a obra será lançada na TV Futura. O audiovisual, com 26 minutos cada episódio, mostra a história, as dificuldades, a fé, a religiosidade, o sincretismo e a convivência harmoniosa entre o sagrado e o profano, que marcam esses eventos tradicionais da Bahia como as festas de Yemanjá, Bonfim, Bom Jesus dos Navegantes e Santa Bárbara (em Salvador), além da Festa da Boa Morte, em Cachoeira, e a de São Bartolomeu, em Maragogipe. Todas retratadas no projeto produzido e realizado pela produtora baiana Caipora Filmes.

(Paulo Sousa/Divulgação)

Ticiano Santana, Eliecy Leal e João Felipe Sena

Tim tim

O empresário Ticiano Santana reuniu uma turma animada para celebrar seu aniversário, no último sábado (29), em Ondina. A balada foi animada pelos DJs Chiquinho e Chell Aguiar.