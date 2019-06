Madonna para Anitta: 'Nunca conheci uma garota como você'

Madonna não poupou elogios para Anitta, que participou do seu disco novo. No sábado, a Rainha do Pop publicou uma foto no Instagram com a legenda: "Ainda esperando por Anitta". Poucas horas depois, a americana postou um vídeo em que aparece se maquiando e mandou novo recado à brasileira: "Mensagem para Anitta. Nunca conheci uma garota como você".

Os fãs brasileiros não perderam tempo para invadirem os comentários. "Anitta, se você não for eu vou", escreveu um seguidor. Outro explicou: "Brasileiro só se atrasa". Depois de um tempo, a funkeira usou os stories para comentar. "Gente, e esse post de Madonna? Eu nem sei o que falar, eu fico só tentando entender e processar".

Anitta e Madonna vêm trocando elogios desde 2018, quando a parceria foi anunciada. A colaboração se concretizou no último lançamento de Madonna, o álbum Madame X, com a música "Faz Gostoso". Desde então, Madonna tem usado a hashtag #WaitingforAnitta (Esperando por Anitta) em várias publicações. Os fãs das duas têm especulado que um clipe da música esteja a caminho. Em entrevista ao Fantástico, Madonna chegou a dizer que não tinha previsto no orçamento um vídeo para "Faz Gostoso". Mas o uso da tag mostra que vem mais coisa por aí.