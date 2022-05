Madrasta investigada por envenenar enteados é suspeita de dar querosene para criança

Cíntia Mariano, madrasta suspeita de envenenar dois enteados no Rio de Janeiro, é suspeita de ter praticado o mesmo crime com outras pessoas: um ex-namorado, um vizinho e um outro enteado – uma criança de 6 anos e que seria meia-irmã do seu filho.

A história foi contada pelo filho de Cíntia, em depoimento prestado à polícia, segundo o g1. O caso teria acontecido há 20 anos.

Foi o filho de Cíntia também quem contou à polícia que a mãe confessou ter dado chumbinho a Fernanda Cabral, de 22 anos - que não resistiu e morreu -, e Bruno Cabral, de 16 anos, que passou mal, ficou internado e levantou suspeitas pelas semelhanças de mal-estar com os da irmã morta dois meses antes.