'Madrugada de terror': ex-escola de inglês no Corredor da Vitória é invadida e depredada

A cena chama a atenção de quem passa. O prédio da antiga escola de inglês da Associação Cultural Brasil Estados Unidos (Acbeu), no Corredor da Vitória, que já abrigou inclusive um teatro, amanheceu nesta quinta-feira (21) com vidros quebrados, portão arrombado e extintores jogados pelo chão.

Segundo moradores do bairro, a invasão começou no início da semana, logo após uma equipe de segurança privada deixar de prestar serviços no local. Na noite de quarta (20), no entanto, as coisas pioraram.

"Desde segunda invadiram, mas hoje foi uma madrugada de terror. Eles começaram a jogar os extintores nos vidros. Parecia barulho de guerra", contou uma moradora que preferiu não ser identificada.

Assustados, moradores do Corredor da Vitória chamaram a polícia mais de uma vez durante esta madrugada. Os policias chegaram a fazer uma ronda no local, mas alegaram que não puderam entrar na instituição por se tratar de uma propriedade privada.

(Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO)

Apesar disso, por volta das 14h, a própria PM entrou no imóvel e retirou um homem de lá. "Era um morador de rua. Como o prédio está aberto e sem segurança, quando sairmos daqui eles podem entrar de novo, mais tarde", disse um dos policiais envolvidos na condução do invasor.

Após o episódio, o sentimento é de medo em quem passa pelo local diariamente. "Aqui no prédio está todo mundo com medo. Estamos com dois porteiros noturnos por causa disso", contou uma mulher que mora no Edifico Manoel Victorino, vizinho à Acbeu. "Eu tive que tomar remédio para dormir", contou uma outra pessoa, também sem se identificar.

Até o início desta tarde, policiais permaneciam no local para evitar novas invasões.

Procurada, a ACBEU informou que "esclarece que o prédio do Corredor da Vitória foi vendido no início de 2018, portanto a responsabilidade pela manutenção e segurança do imóvel é do atual proprietário. Por questões contratuais, a associação não pode revelar o nome da empresa que adquiriu o edifício".

* Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier