Mãe Carmen do Gantois recebe segunda dose da vacina contra a covid-19 em Salvador

Caçula de Mãe Menininha do Gantois, Mãe Carmen do Gantois, recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira (8). A aplicação foi feita na residência da Iyalorixá, que tem 92 anos.



“Vacina para todos, e todas as mulheres em defesa da vida”, disse Mãe Carmen, reforçando a importância da imunização das comunidades tradicionais



“No Dia Internacional da Mulher, a vacinação de Mãe Carmen é motivo de esperança, o reconhecimento de um exemplo de liderança religiosa, de resistência, e da luta do povo negro na Bahia. Esperamos que muito em breve todas as nossas bravas e guerreiras, com seus legados vivos, possam estar igualmente e protegidas”, destacou o secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates.



Ação Guardiã

As comunidades-terreiro também tiveram que iniciar um planejamento de enfrentamento à pandemia, para evitar uma desenfreada contaminação comunitária. O Gantois tomou as providências internas cabíveis com orientação direta de reserva para seus integrantes, e passou a integrar os núcleos de construção de protocolos municipais e estaduais de combate e prevenção ao coronavírus buscando atender, com afinco, às normas da Organização Mundial de Saúde.

A Campanha “Ação Guardiã” criada pelo Terreiro do Gantois e por seu organismo civil – Associação de São Jorge Ebé Oxossi, contou com o apoio de órgãos e colaboradores, como a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Foram viabilizados desde a testagem rápida, desinfecção, kits de limpeza com utensílios de higiene e máscaras, incluindo a implantação dos suportes com álcool gel.