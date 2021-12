Mãe de 44 anos é confundida com irmã da filha de 21; descubra quem é quem

Joolen, de roupa clara, ao lado de Melaine (Foto: Reprodução/Instagram)

A professora e modelo Joleen Diaz, 44 anos, já se acostumou com o fato de ser confundida com sua filha, Meilani Kalei, uma universitária e modelo de 21. O motivo é simples: ela parece ser muito mais jovem do que realmente é, deixando os seguidores confusos, achando que ela e a filha são irmãs.

Para que essa “confusão” desse uma trégua, ela precisou escrever “mãe” e “44 anos” em seu perfil do Instagram, segundo ela, para que muitos homens mais novos parassem de mandar mensagens.

Mãe e filha são influenciadoras digitais, com contas verificadas no Instagram e cerca de 600 mil seguidores, cada.

Apesar disso, Joleen teve seu perfil em aplicativos de paquera suspenso diversas vezes, pois as plataformas acreditavam que era uma conta falsa, usada para dar golpes.

Joleen e Meilani moram na Califórnia, Estados Unidos, e costumavam andar mais grudadinhas antes da mais jovem entrar na faculdade. Nas baladas, não era raro que a mamãe acompanhasse a filha, e como de costume, era vista como mais uma das teens.

Sobre as suspeitas de contas fakes que acabam gerando cancelamento de suas contas, ela leva a situação com bom humor. “É engraçado, as pessoas pensam que sou uma conta falsa e me denunciam. Eu poderia vincular o perfil à minha conta do Instagram, o que ajudaria a provar que é realmente sobre mim, mas não estou fazendo isso porque acho que minha mídia social não representa a pessoa realista que eu sou. Gostaria de entrar em contato com alguém e depois explicar o que faço nas redes, uma vez que me conheçam melhor”, contou Joleen a um site da Califórnia.