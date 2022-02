Mãe de Marília Mendonça recebe roupa que cantora usava no dia de acidente

Exatamente três meses depois da morte da cantora Marília Mendonça, a mãe dela, Ruth Moreira, recebeu a roupa que a artista usava no dia do acidente fatal. As cenas de Marília embarcando no avião que a levaria para um show em Minas Gerais com o conjunto quadriculado viralizaram. A própria rainha da sofrência postou as imagens horas antes do acidente que a matou, no dia 5 de novembro do ano passado.

A roupa foi entregue pelo advogado à família no sábado (5). Segundo o advogado da família, que levou a peça para Goiânia, a roupa estava praticamente intacta, somente um rasgado pequeno. A mãe da cantora se emocionou.

“Ela se emocionou, mas Ruth é uma mulher de muita fé, de muita força. Ela se apega na fé para conseguir seguir. Hoje ela ocupou o lugar que ela da Marília. Ela se tornou o pilar de toda a família”, disse ao G1 o advogado.

A notícia foi dada inicialmente pela coluna de Leo Dias, no Metrópoles. No post, a própria Ruth comentou. "Não tem dor maior do que a de enterrar um filho, você é mutilado sem anestesia e fica sangrando até morrer ou se apega muito com Deus pra continuar a missão pela qual ele te designou", escreveu a mãe de Marília.

Marília, que tinha 26 anos, faria um show em Caratinga (MG). O avião bateu em fiação elétrica e caiu a cerca de um minuto do pouso, segundo a Polícia Civil. Além dela, morreram o piloto, o copiloto, o tio da cantora e o produtor.

A cantora sertaneja deixou um filho, Léo, que completou 2 anos em dezembro.