Mãe de Nego do Borel vai à polícia e informa que cantor está desaparecido 

A mãe do cantor Nego do Borel fez um boletim de ocorrência no início da noite desta segunda-feira (4), na Delegacia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, para comunicar o desaparecimento do cantor.

Roseli Viana contou aos policiais, no final da manhã, que foi alertada por amigos da família que o artista andava depressivo nos últimos dias e tinha ligado para algumas pessoas se despedindo. As informações são da coluna de Fábia Oliveira, no jornal O Dia.

Assustada, a mãe do cantor, que foi expulso do programa A Fazenda após denúncias de assédio contra uma participante, decidiu ir até a casa do funkeiro e, ao chegar lá, estranhou o comportamento do filho, que dizia frases sem nexo, segundo a colunista.

Até que depois de alguns minutos, Nego pegou as chaves do carro e foi em direção à garagem sem camisa e descalço. Ele afirmou que a amava e precisava fazer uma coisa muito importante. Roseli ainda tentou segurá-lo, mas não adiantou.

Ainda conforme O Dia, Roseli revelou no depoimento que ficou tentando falar com Nego do Borel através do celular a tarde inteira até que achou uma mensagem do filho em um caderno: 'A Fazenda vai me pagar porque fez a minha mãe chorar'.

Desesperada, antes de ir para a delegacia, ela ainda entrou em contato com a equipe do cantor, que não sabia o paradeiro de Nego do Borel desde a manhã desta segunda. As informações são do O Dia.