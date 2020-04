Mãe de Neymar se encantou com Tiago após ele ser expulso da festa do craque em Paris

Foto: Reprodução

A história de amor entre Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, e Tiago Ramos começou durante a festa do agora afilhado do modelo. Na ocasião, em fevereiro, o jovem foi convidado a se retirar do local por seguranças, quando Nadine inerviu e ordenou que ele ficasse no local.

Tiago conseguiu convite através do cozinheiro do craque, Mauro Leitão. Segundo o Extra, Nadine, encantada pela beleza do rapaz, passou a paquerá-lo, que imediatamente correspondeu ao frete.

No dia seguinte, o modelo pegou o número de telefone dela e mandou uma mensagem por WhatsApp agradecendo a gentiliza. "Foi aí que tudo começou. Ele quis ir à festa para conhecer Neymar, de quem é grande fã, e lá, se encantou pela mãe", diz uma fonte ligada a Tiago, garantindo que o modelo não teve nada com o cozinheiro Mauro.

Fim?

Apesar do emocionante começo, a história dos dois pode ter chegado ao fim pois Nadine teria dado "um tempo" com o rapaz. Isso porque a família teria pressionado ela após descobrir o passado de Tiago, repleto de conquistas amorosas e relacionamentos com homens.