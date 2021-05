Mãe de Paula Toller é encontrada morta em casa, no Rio

A mãe da cantora Paula Toller, Laureana Toller, de 85 anos, foi encontrada morta no apartamento onde morava na Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (3).

Segundo o jornal Extra, a idosa vivia sozinha no imóvel e não recebia visitas de parentes. Vizinhos comunicaram ao síndico do condomínio, que imediatamente chamou o Corpo de Bombeiros. A polícia também esteve no local. Ainda não se sabe a causa da morte.

Segundo registros da 32ª DP da Taquara, após a constatação da morte, o corpo foi encaminhado pelos agentes para o IML, onde passaria por exames para determinar a causa da morte. A investigação está em andamento.

Sucesso com o Kid Abelha, grupo com o qual parou de se apresentar em 2013, Paula Toller foi criada pelo pai e pelos avós paternos Paulo (ex-assessor da Presidência da República), e Renée.

A cantora foi abandonada pela mãe biológica quando era criança e não tinha contato com ela.

Procurada pelo Extra, a equipe de Paula não quis se pronunciar sobre o assunto.