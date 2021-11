Mãe de Paulo Gustavo reage às estátuas em homenagem ao filho: ‘amo minha cidade'

O comediante Paulo Gustavo foi homenageado pela prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, no 448º aniversário da cidade. Foram inauguradas duas estátuas em sua homenagem no Campo de São Bento, nesta segunda-feira (22).

O monumento é composto por duas estátuas de 1,82 m retratando a imagem de Paulo Gustavo e de sua famosa personagem Dona Hermínia.

O evento de inauguração contou com a participação de Déa Lúcia, mãe do comediante que faleceu no dia 05 de maio, vítima da covid-19. Ela chegou à cerimônia em uma cadeira de rodas após ter sofrido uma queda. Emocionada, ela comentou a relação da família com a cidade e agradeceu pelo gesto.

“Agradeço a homenagem que estão fazendo para o meu filho Paulo Gustavo. Vir aqui é muito difícil. Eu vim porque eu amo minha cidade. Eu sou totalmente agradecida à Niterói", agradeceu dona Déa Lúcia.