Mãe desenterra corpo do filho de 1 ano enterrado há 30 dias

Uma mulher de 22 anos desenterrou o corpo do filho em Garanhuns, Pernambuco na manhã da quinta-feira (16). Segundo o G1, um funcionário do Cemitério Parque das Rosas flagrou a cena. Segurando os restos mortais do bebê, ela pedia um local para poder trocar a fralda da criança.

A Vigilância Sanitária, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a funerária foram para o local tomar as medidas cabíveis na situação.

Os restos mortais foram sepultados novamente. Já a mãe do bebê foi levada para o Hospital Municipal Dom Moura para receber atendimento e passar por observação.

Não informação sobre a causa da morte da criança. Ele foi enterrado há cerca de 30 dias.