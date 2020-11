Mãe do vereador Geraldo Júnior morre aos 81 anos

A mãe do vereador Geraldo Júnior (MDB), Clarice Almeida Ferreira, morreu nesta sexta-feira (28). Clarice tinha 81 anos e estava internada há uma semana no Hospital Santa Izabel.

A cerimônia de cremação aconteceu na manhã deste sábado (28), no cemitério Jardim da Saudade. Desde a tarde de sexta-feira, autoridades políticas têm lamentado a morte da mãe do presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS).

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado estadual Nelson Leal (PP) foi um dos emitiu nota de pesar. "Que Deus dê conforto espiritual ao meu amigo Geraldinho, figura das mais queridas em toda cidade", disse, em nota.

Neal afirmou que acredita que o vereador teve, na mãe, uma inspiração. "Meu abraço solidário a esse grande amigo-irmão", completou.

O prefeito eleito de Salvador, Bruno Reis (DEM), também lamentou, em seu perfil no Twitter. "Acabei de receber a notícia do falecimento de Dona Clarice, mãe do amigo e presidente da Câmara Municipal, Geraldo Júnior. Que Deus abenço e conforte toda a família e os amigos nesse momento de profunda dor".