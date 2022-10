Mãe e filha morrem durante incêndio em apartamento em Fortaleza

Mãe e filha morrem durante incêndio em apartamento na Aldeota, em Fortaleza. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso foi registrado nesta quarta-feira, 26, por volta das 5h.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local.

O O POVO solicitou informações mais detalhadas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), que confirmou a ocorrência e informou que uma das vítimas tinha 59 anos.

Uma coletiva de imprensa será realizada para que haja detalhamento do atendimento à ocorrência.

As informações são do Jornal O Povo