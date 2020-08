Mãe e filha são arremessadas em linha de trem do Subúrbio após colisão com caminhão

Duas mulheres, mãe e filha, que estavam a bordo de uma moto foram arremessadas por um caminhão na manhã desta quarta-feira (19) quando transitavam pela Av. Suburbana. Na colisão, ambas foram jogadas na linha do trem e ficaram feridas. Pessoas que passavam pela região no momento acionaram a polícia por volta das 9h30 informando o ocorrido. Segundo o Centro Integrado de Comunicação (Cicom/SSP), o condutor do caminhão fugiu e não prestou socorro às vítimas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado pelas pessoas que prestaram apoio inicial às mulheres. O Samu informou que as vítimas têm 46 e 16 anos e tiveram escoriações leves, mas sem gravidade. A mãe, que é técnica de enfermagem do Samu, se queixou de dores no punho e as pacientes foram levadas para o Hospital Teresa de Lisieux, na Av. Antônio Carlos Magalhães, na Pituba.

A Transalvador informou que chegou a receber chamado para dar suporte ao acidente e deslocou uma equipe até o local, mas ao chegar já não encontrou mais a situação e, portanto, não fez registro do fato.