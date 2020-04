Mãe e filha são presas com 3kg de cocaína em São Cristóvão

Uma mãe de 49 anos e a filha de 21 anos foram presas em flagrante, no final da tarde de terça-feira (21), com três quilos de cocaína, no bairro de São Cristóvão. Equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico patrulhavam na área conhecida como Cascalheira, quando avistaram, em um terreno baldio, um homem passando tabletes para as duas mulheres. Após o repasse, os militares efetuaram o flagrante.



O homem conseguiu escapar por um matagal, mas a mãe, que possui condenação por tráfico de drogas, e a filha acabaram presas. Além dos três quilos de cocaína, avaliados em 50 mil reais, com a dupla os policiais apreenderam ainda dois celulares e R$115 em espécie. No caminho para a Central de Flagrantes, onde foram apresentadas, as mulheres informaram que integram uma facção e que levariam os entorpecentes para o bairro da Mata Escura.

"Presenciamos, diariamente, a participação de algumas famílias em atividades criminosas. Prendemos uma, duas, três vezes, mas a situação não muda. Não resolveremos esse problema nacional apenas com ação da polícia. É muito fácil cobrar das forças de segurança, mas o sistema de defesa social, com todas as suas instituições, precisa funcionar", disse o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.