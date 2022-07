Mãe é presa por tentar entregar ilegalmente filha recém-nascida para outra mulher

Uma mãe que queria entregar ilegalmente a filha recém-nascida foi presa em flagrante nesta nesta quinta-feira (30), pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A mulher que receberia a criança também foi presa.



A prisão ocorreu no bairro Alcântara, em São Gonçalo, após denúncias e informações de inteligência. Segundo as investigações, uma mãe que havia acabado de dar a luz a uma menina em uma maternidade daquela região estava planejando entregar a recém-nascida a outra mulher, em troca de recompensa futura. Ela deu entrada na maternidade com uma identidade falsa em nome da que ia receber a bebê.



Na enfermaria, os agentes perceberam a fraude. A mãe biológica está sob custódia policial na própria maternidade, enquanto a outra detida foi encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.