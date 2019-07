Mãe faz 'chá revelação de DNA' após pedido de teste de paternidade

Depois de receber um pedido para fazer teste de paternidade da filha, Rafaela Silva resolveu encarar a situação com bom humor. Ela fez um chá de revelação de DNA com o resultado do exame. A cena foi gravada, postada no Facebook e no Youtube e viralizou - já são mais de 1,6 milhão de visualizações.

"O pai da minha filha pediu o exame de DNA, então resolvi fazer um chá revelação do DNA, para revelar o resultado de uma forma esportiva", explicou a jovem, natural de Rondonópolis.

A festa teve direito a bolo, docinhos e decoração temática. "A fumacinha é a cor do resultado: verde é positivo e vermelho é negativo", explicou. Parabéns ao papai: deu verde!