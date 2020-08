Mãe inventa o ‘peitolé’, picolé de leite materno para amenizar calor de bebê

Criatividade, amor e cuidado: eis a receita utilizada pela mãe Daniele Vasconcelos, natural de Porto Velho, Rondônia, para criar o inovador e refrescante “peitolé”, picolé de leite materno que ajuda a nutrir e amenizar o calor para sua filhinha, Monise, de apenas cinco meses.

Para superar o calor da cidade onde mora com a bebê, que chegou a registrar 38ºC neste mês, em pleno inverno, a mãe tem congelado o leite materno em forminhas de picolé. As informações são do G1.

Para produzir o peitolé, basta apenas um ingrediente: o leite materno, alimento exclusivo dos bebês até os seis meses de vida. Após a ordenha, que pode ser feita manualmente, massageando os seios, ou por meio bombas elétricas, é só armazenar o leite em forminhas de picolés caseiras e levar ao congelador.

“As formas são bem baratinhas, não custam mais de R$ 5. E fora isso, não precisa de mais nada além do leite. A Mô fará seis meses na semana que vem e já apresenta sinais de prontidão, que provam que ela está pronta para a introdução alimentar. Ela já consegue sentar sem apoio e levar o picolé à boca”, disse Daniele ao G1.

Leite materno em forminha, a caminho do congelador (Foto: Daniele Vasconcelos/Divulgação)

Além de refrescar os bebês, o peitolé tem outra importante função para o bem-estar das crianças: ajuda a amenizar as dores ocasionadas pelos nascimentos dos primeiros dentes, através do contato da superfície gelada com as gengivas doloridas.

“A recomendação é oferecer o leite de forma congelada às crianças maiores, quando os dentes já começaram a nascer. Não é recomendada a oferta para recém-nascidos”, comenta Edilene Macedo, coordenadora do banco de leite.