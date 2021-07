Mãe salva filho de 5 anos de sequestro em Nova York; veja cena

Uma mãe salvou o filho de 5 anos que ia sendo sequestrado em Nova York, nos EUA, na última quinta-feira (15). Uma câmera de segurança registrou o momento.

O pequeno Jacob andava pela calçada no bairro do Queens quando um carro um homem desce de um carro estacionado, agarra o menino e o leva para o veículo.

A mãe dele, Dolorez Lopez, correu e tentou impedir sem sucesso que o filho fosse carregado. Depois, ela conseguiu puxar Jacob pela janela com ajuda dos outros filhos, antes do homem partir com o carro.

As imagens permitem notar que além do homem que pegou Jacob havia outra pessoa no banco da frente. Os suspeitos fugiram com o carro antes que mais pessoas fossem até eles. No dia seguinte, um suspeito, James McGonagle, de 24 anos, foi preso. O outro envolvido ainda é procurado.

Dolorez afirma que sempre se sentiu segura no bairro. Ela estava levando os três filhos para encontrar o marido no trabalho quando o episódio aconteceu. "Eu disse: 'Meu deus, meus filhos. Meus meninos", relembrou. "Um institito de mãe me fez lutar. Você tem que fazer o que é necessário. O carro já estava estacionado lá. Nunca imaginaria que um homem ia sair de lá e pegar meu filho", disse ela em entrevista à NBC.

A mãe diz que nunca tinha visto os dois homens e não sabe porque eles iriam sequestrar Jacob.