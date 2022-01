Mães se emocionam ao levar filhos para vacinação contra a covid-19

Há um ano, no dia 17 de janeiro de 2021, a primeira pessoa se vacinava contra a Covid-19 no Brasil. Na última sexta (14), as crianças também começaram a receber o imunizante. Nesta segunda, os pais, já protegidos, se emocionaram ao levarem seus filhos de 10 e 11 anos para receber a primeira dose da vacina, em Salvador, contra a doença que já matou mais de 621 mil brasileiros e 27.672 baianos.

A Prefeitura de Salvador realizou nesta segunda o ‘Dia da Pfizer’, com aplicação exclusiva do imunizante contra a covid-19 em crianças, e quem aproveitou para se imunizar foi o aniversariante do dia, Arthur Santana, que fez 11 anos e comemorou na fila de vacinação. A mãe do menino, Michely Santana, 37, diz que a imunização do seu filho é um presente. “Eu perdi meu pai para a covid em 2020 e, agora, ver meu filho sendo vacinado, a gente celebra, mais do que nunca, a vida”, destaca a radialista.

Michely sentiu somente felicidade no momento da vacinação por saber que seu filho vai estar seguro contra o vírus. “Eu sei que a vacina salva vidas”. A mãe do menino ainda conta que se surpreendeu com seu filho, porque ele sempre chora e grita muito com medo de injeções, mas não fez isso dessa vez e se mostrou muito corajoso.

Em meio a uma alta dos casos da covid-19 em adultos e também em crianças, visto que dos 29 leitos de UTI pediátricos disponíveis na Bahia, 27 estão ocupados, um percentual de 93% dos leitos do estado, segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesab), a enfermeira Cirlene Batista, 46, também se diz mais aliviada depois que vacinou sua filha de 11 anos, Maria Eduarda Correia.

Cirlene, que ficou muito emocionada no momento da vacinação, destaca que o imunizante veio para salvar vidas. “Tem muita gente que acha que não é seguro, que prefere não levar o filho para a vacinação, mas eu não, eu estava ansiosa pra esse momento, foi muita emoção”, declara a enfermeira.

A mãe de Maria Eduarda garante estar mais segura agora, principalmente com o retorno das aulas. “Ela estava indo para a escola mesmo sem estar vacinada, seguindo todos os cuidados, mas agora, além de seguir esses cuidados, ela vai estar mais segura porque está vacinada”, relata.

A Prefeitura de Salvador inclui na vacinação infantil contra a covid-19, desta terça-feira (18), as crianças de 8 a 11 anos com comorbidades. Dois pontos fixos serão montados exclusivamente para acolhimento desse público. Outros dez pontos fixos de imunização continuarão contemplando as crianças com 10 e 11 anos de idade. Todos os locais funcionam das 8h às 16h.