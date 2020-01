Magazine Luiza compra o site Estante Virtual por R$ 31 milhões

A Magazine Luiza comprou o site de vendas Estante Virtual na tarde desta quinta-feira (30). A negociação, que custou R$ 31 milhões, foi realizada com a Livraria Cultura que, devido a problemas financeiros, passa por um processo de recuperação judicial. As informações são do site de tecnologia Olhar Digital.

A oferta foi realizada durante audiência na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. De acordo com o portal., nenhuma outra empresa deu um lance que cobria o valor ofertado pela companhia. Mesmo com o negócio fechado, a venda ficou abaixo dos R$ 40 milhões estimados. Os últimos detalhes e a efetivação da compra devem ocorrer em até dez dias.

Crise da Cultura

A Livraria Cultura entrou com pedido de recuperação judicial em outubro de 2018, logo depois de adquirir dívidas com fornecedores e bancos que, juntas, somavam R$ 285 milhões. O pedido de recuperação foi aprovado e homologado em abril de 2019. A negociação vem sendo realidade desde setembro.

A Cultura comprou a Estante Virtual em dezembro de 2017 com o objetivo de tentar diversificar os serviços oferecidos – e sair da crise que atingiu a empresa em 2014. Entretanto, a ideia não deu certo e o pedido de recuperação veio alguns meses depois.