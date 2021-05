Mahmoud é o primeiro eliminado do 'No Limite'

O "No Limite" com ex-BBBs já tem o primeiro eliminado, logo na estreia, na noite desta terça (11). Na Prova da Imunidade, que define qual será o grupo que perde um participante, através de votação, a tribo Calango levou a pior. No portal, Mahmoud foi o mais votado pelo seu grupo e está fora do jogo.



"Eu queria agradecer muito a oportunidade. É uma experiência incrível e eu reconheço que não tenho tanta força, equilíbrio e garra”, disse o participante, que foi do BBB 18.



Antes da votação, Mahmoud sabendo que seria alvo, tentou combinar votos com os mais próximos, mas terminou "traído" por Angélica, que considerava sua aliada, mas votou nele para deixar o jogo. Mahmoud errou na prova de Imunidade, o que fez com que a maioria dos colegas de grupo o escolhessem.



No fim, ele recebeu cinco votos, enquanto André recebeu três. O jogo continua na próxima terça (18), mas no domingo (16), um programa especial com um resumo de tudo o que aconteceu na competição na semana.