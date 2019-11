Maia cria CPI para investigar origem do óleo nas praias do Nordeste

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criou uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para invesigar a origem do óleo que atingiu várias praias da Bahia e demais estados do Nordeste.

A decisão, do último dia 13, foi publicada no site da Câmara nesta segunda-feira (18).

De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), as manchas chegaram a mais de 600 praias do Nordeste - e agora já estão no Sudeste, atingindo também o Espírito Santo.

O requerimento fala especificamente das praias do Nordeste, mas o deputado João H. Campos (PSB-PE) diz que "dada a complexidade dos fatos, novos indícios podem ser adicionados ao processo".

A Marinha informou no início do mês que um navio grego é o principal suspeito pelo óleo que surgiu nas praias. A peroleira Delta Tankers, dona do navio, afirmou no mesmo dia que não há provas de que a embarcação seja responsável e negou envolvimento no caso, afirmando que toda sua carga chegou ao destino e não houve vazamentos ou descarte.

A CPI será formada por 34 deputados titulares e outros 34 suplentes, preenchidas de acordo com as bancadas partidárias.

O pedido para criar a CPI teve apoio de 267 deputados, 96 a mais do que necessário para aprovação.