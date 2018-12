Maia desconversa sobre presidência da Câmara e diz que tema só será tratado em janeiro

Em Salvador para receber a Medalha Thomé de Souza da Câmara dos Vereadores e acompanhar o lançamento da versão FM da Rádio Câmara Salvador, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM) evitou confirmar que disputará a reeleição para o mais alto cargo do Legislativo do país.

"A partir de janeiro é que a gente vai tratar de eleição para a Presidência da Câmara.Não tem favorito em eleição. A gente nem definiu ainda qual vai ser o nosso papel, se vamos participar, ou não. Isso é uma constituição coletiva e não individual. (A eleição) ainda está muito longe, acho que a gente deve priorizar nesse final de ano aquilo que ficou pendente como é o caso dessa assinatura aqui em Salvador”, pontuou.

Apesar de ter se esquivado, Maia afirmou que ser presidente da Câmara é seu desejo - assim como para os outros deputados federais. “Todos os 513 têm o sonho de presidir a Câmara, mas ela só tem um presidente. Por isso que eu digo que é uma construção coletiva, porque vontade individual todos que chegaram à Câmara têm”, disse.

Questionado sobre o que o próximo presidente da Câmara deve ter para conseguir articular com os deputados, ele afirmou que "primeiro ele terá que ter a quantidade de votos para se tornar presidente. A gente não sabe ainda nem quem são os candidatos, imagina outras coisas", acrescentou. Sobre apoio do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) à sua reeleição, Maia afirmou que “os poderes são independentes” e que o apoio seria avaliado posteriormente.

Apesar da não confirmação de Maia, o prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, ACM Neto, afirmou seu desejo para que o democrata continue na liderança da casa legislativa.

“Como presidente do partido, tenho que respeitar a condução do processo, mas posso dizer que pelo trabalho que ele fez, ele reúne todos os méritos para disputar a reeleição e, se Deus quiser, isso vai acontecer, ele vai sair vitorioso e vai continuar liderando, nos próximos dois anos, a Câmara dos Deputados, com a mesma sobriedade, independência e altivez que fez nesse período que presidiu”, destacou Neto.

O prefeito ainda afirmou que outras candidaturas são legítimas e que “não se pode suprimir o direito de ninguém ser candidato”. “Ali são 513 (deputados) e ninguém manda no voto de ninguém. Todos vão saber dar o voto certo na hora certa, que é o dia 1º de fevereiro”, disse.

O presidente da Câmara dos Vereadores de Salvador, Leo Prates, também deixou claro sua vontade de ver Maia à frente da Câmara durante seu pronunciamento.

Nova rádio

Além da Medalha Thomé de Souza, maior honraria que um cidadão pode receber da Câmara dos Vereadores de Salvador, Maia esteve presente para o lançamento da versão FM da Rádio Câmara Salvador, que contou com aporte financeiro de R$ 1 milhão da Câmara dos Deputados.

A Rádio Câmara Salvador está no ar em versão web desde junho deste ano. Agora, ela estará disponível na frequência 105.3 FM. A rádio é fruto de um termo de cooperação técnico entre Câmara dos Deputados e a Câmara municipal. Além do conteúdo local, a Rádio irá reproduzir material da Câmara dos Deputados.

"Estou muito feliz de receber essa homenagem porque Salvador tem um simbolismo muito importante para o nosso Brasil, mas mais do que isso, porque grande parte da minha história foi construída com os políticos da Bahia. Se eu consigo presidir eu tenho certeza que aprendi muito com a bancada da Bahia", comemorou Maia.

O presidente da Câmara dos Vereadores destacou a importância de Maia para a conversão da rádio em FM. "Hoje é um dia duplamente especial por conta da inauguração da Rádio em sinal aberto e também um momento ímpar para entrar para a história de Salvador por conta da entrega da Medalha para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Maia garantiu a compra do transmissor, gerador e antena da rádio, possibilitando que ela pudesse ser FM e ter um alcance maior para os soteropolitanos", afirmou o presidente da Câmara dos Vereadores, Léo Prates, deputado estadual eleito.

Prates ainda destacou que um aporte de R$ 1,5 milhão foi realizado para a rádio pela Câmara. "Maia merece a Medalha não só pela rádio mas também pela sua trajetória na vida pública, sempre com ações para melhorar a vida do brasileiro".

O prefeito ACM Neto, presidente nacional do DEM, destacou a trajetória e liderança de Maia a frente da Câmara dos Deputados. "Ele lidera com visão e coração e não com um projeto de poder. Todos os anos em sua gestão, Maia esteve aqui e sempre atendeu aos meus pedidos de auxílio em tramitação na Câmara. Ele merece a Medalha, que é a maior honraria que um cidadão pode receber da Câmara dos Vereadores", disse.