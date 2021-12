Maiara acaba namoro após traição: ‘Ganhei par de chifres no Natal!’; vídeo

A noite da véspera de Natal não teve alegria para a cantora Maiara, da dupla com Maraisa. A artista gravou, na noite desta sexta-feira (24), uma série de stories para desabafar sobre uma traição que teria sofrido do cantor sertanejo Fernando Zor, durante um show que ele fez na quinta-feira (23), no Paraná. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o cantor dançando com outra mulher.

Em uma sequência de stories no Instagram, Mariara escreveu:

"Boa noite pra você que ganhou um par de chifre no Natal. Era tudo o que eu precisava pra encerrar o ano com chave de ouro. Marília Mendonça, eu deveria ter te escutado. Responsabilidade zero! Nunca é tarde né, gente", escreveu Maiara nas imagens em que aparecia fazendo o cabelo e ouvindo uma música de Marília Mendonça

Em outra publicação, também feita e apagada depois no Instagram, a cantora pediu ajuda ao papai noel. "Querido papai noel, esse ano as coisas não foram fáceis....Mas ano que vem dá uma melhorada. Me manda um homem descente que eu tô preparada para receber!!! É só isso que eu espero do ano que vem", escreveu.

Querido papai noel, esse ano as coisas não foram fáceis....Mas ano que vem dá uma melhorada. Me manda um homem descente que eu tô preparada para receber!!! É só isso que eu espero do ano que vem"

Veja vídeo dos stories, que foram apagados depois pela artista



Em conversa com a colunista do Em Off do portal IG, Fábia Oliveira, Maiara desabafou: “Fernando me traiu depois de tudo o que eu passei esse ano”. A cantora ainda agradeceu pelo livramento, por começar o ano de 2022 livre para um novo amor.