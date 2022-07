Maiara e Fernando terminam relacionamento pela décima vez

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, e o cantor Fernando, da dupla com Sorocaba, colocaram um fim no relacionamento mais uma vez. A informação foi confirmada por pessoas próximas ao casal. Segundo a coluna Leo Dias, Maiara e Fernando, que estavam noivos, resolveram colocar um fim na relação na madrugada de quarta, 29, para quinta-feira, 30.

Ainda segundo a coluna, amigas de Maiara afirmaram que ela reagiu com tranquilidade dessa vez. “Ela está sem tempo nem pra sofrer”, disse uma das pessoas próximas à cantora. Essa é a décima vez que o casal termina publicamente.

Há cerca de três meses o casal se reconciliou após o último término e chegou a ficar noivo por dois meses. Recentemente, Maiara chegou a comentar que deseja se casar com Fernando logo após o Carnaval de 2023.

Fãs notaram que a cantora já deixou de seguir o ex-noivo no Instagram e pessoas próximas garantem que Maiara está bem e irá focar no trabalho. “Ela está sem tempo nem pra sofrer”, disse a fonte.

Amigos garantem que a instabilidade emocional de Fernando foi um grande empecilho na relação. “Eles se falaram na quarta e terminaram. Sem explicação, sem briga, sem grito….”, afirmou fonte ouvida pela coluna de entretenimento.